19 ноября 2025 в 10:50

Россиянам назвали самую дорогую российскую звезду

SHOT: Кадышева стала самой дорогой артисткой России

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что певица Надежда Кадышева стала самой дорогой российской артисткой, установив рекордную стоимость выступления в 25 млн рублей за 40-минутную программу. По информации канала, знаменитость практически полностью расписала выступления до января, при этом цена продолжает расти по мере приближения новогодних праздников.

В материале канала говорится, что за последние годы стоимость выступлений Кадышевой выросла с первоначальных 1,5 млн рублей, побив предыдущий рекорд коллеги Ирины Аллегровой, которая брала за корпоратив 16,5 млн рублей. Канал уточнил, что выход исполнительницы хита «Угонщица» стоил как 11 программ Кадышевой, но теперь ситуация кардинально изменилась.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru сообщил, что Кадышевой, которая отказалась выступать в новогоднюю ночь, могли предложить за корпоратив 25 млн рублей. По его словам, ключевую роль в решении отвергнуть приглашение сыграл сын народной артистки России Григорий Кадышев, который занимается продюсированием ее проектов.

