Названа сумма, за которую Кадышева отказалась выступить на Новый год Продюсер Рудченко: Кадышева могла получить 25 млн рублей за концерт в Новый год

Певице Надежде Кадышевой, которая отказалась выступать в новогоднюю ночь, могли предложить за корпоратив 25 млн рублей, выразил мнение в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, ключевую роль в решении отвергнуть приглашение сыграл сын народной артистки РФ Григорий Кадышев, который занимается продюсированием ее проектов.

По данным одного из источников, Кадышевой предложили за выступление в ночь на 1 января 25 млн рублей. Григорий Кадышев занимается продюсированием ее проектов и выступлений. Мне кажется, это был удар по его эго. Как это — пригласить его мать, но при условии, что не будет выступать он сам? Думаю, это его позиция. В этом плане он рулит своей семьей. И не только финансами, но и в плане концертов, — пояснил Рудченко.

Ранее сообщалось, что Кадышева, а также певцы Филипп Киркоров и Сергей Жуков отказались от выступлений в новогоднюю ночь. Звезды предпочли провести праздник в кругу семьи.

До этого продюсер Сергей Лавров заявил, что на новогодних корпоративах в этом году очень востребован певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев). Он объяснил это тем, что артист держится подальше от политики и остается добрым и позитивным человеком.