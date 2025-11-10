Назван самый востребованный артист на новогодних корпоративах — 2026

На новогодних корпоративах в этом году очень востребован певец Шура, сказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он объяснил это тем, что Шура держится подальше от политики и остается добрым и позитивным человеком. По словам продюсера, патриотически настроенные коллеги Шуры Олег Газманов, Татьяна Куртукова и SHAMAN пользуются меньшим спросом у заказчиков на Новый год.

Когда идут частные корпоративы, люди хотят праздник, и больше всего спросом пользуются артисты, которые не лезут в политику, а просто делают шоу, создают настроение. Большой популярностью пользуется певец Шура, у него гонорар уже 5 млн рублей, и его заказывают, потому что вышел такой фриковатый, незатейливый, доброта со сцены и ни одного политического слова, — сказал Лавров.

По словам продюсера, также популярны артисты 1990-х, в том числе Кай Метов, группа «Руки вверх!» и Леонид Агутин. Он отметил, что у них уже расписаны все декабрьские даты.

Ранее стало известно, что певец Валерий Леонтьев заработает не менее €100 тыс. (более 9,3 млн рублей) за концерт на Пхукете 7 января. Концертный директор Сергей Лавров рассказал NEWS.ru, что это стандартный гонорар артиста в последнее время независимо от наполняемости площадки, за меньшую сумму Леонтьев выступать не станет.