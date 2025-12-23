Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 22:28

Лучше, чем бутерброды с красной икрой: шпинатный рулет — эстетичная закуска на Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Приготовьте эстетичную и вкусную закуску на Новый год — шпинатный рулет с творожным сыром и красной рыбой. Попробовав один раз, вы поймете, что это лучше, чем бутерброды с красной икрой.

Вкус получается изысканным: нежный, слегка влажный шпинатный корж, сливочная начинка и солоноватая, ароматная рыба создают идеальную гармонию. Это блюдо выглядит празднично и очень аппетитно.

Рецепт: для коржа смешайте 200 г шпината (размороженного и отжатого или свежего бланшированного), 3 яйца, 100 г муки, 100 мл молока, соль и перец до однородной массы. Тесто вылейте на противень, застеленный пергаментом, разровняйте и выпекайте при 200 °C 10–12 минут до готовности. Готовый горячий корж накройте полотенцем. Для начинки смешайте 200 г творожного сыра с рубленым укропом и соком лимона по вкусу. Равномерно распределите сырную начинку по коржу, оставив свободными края. Сверху выложите 150 г слабосоленой красной рыбы (семга, форель), нарезанной тонкими ломтиками. С помощью пергамента плотно сверните корж в рулет. Заверните рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник на 2–3 часа для уплотнения. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки.

Ранее стало известно, как приготовить язычки из баклажанов на закуску на Новый год.

Проверено редакцией
Читайте также
Бюджетный вариант изящного горячего на Новый год: картофельный рулет с мясной начинкой
Общество
Бюджетный вариант изящного горячего на Новый год: картофельный рулет с мясной начинкой
После них гости забудут про крабовый салат: изящные рулетики в омлете со шпротами и укропом. Нарезал, завернул и готово
Общество
После них гости забудут про крабовый салат: изящные рулетики в омлете со шпротами и укропом. Нарезал, завернул и готово
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Семья и жизнь
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Такие «лодочки» всегда выделяются на новогоднем столе — до неприличия простая закуска: готовлю с печенью трески
Общество
Такие «лодочки» всегда выделяются на новогоднем столе — до неприличия простая закуска: готовлю с печенью трески
Картофельный рулет с селедкой — холодная закуска на Новый год из простых ингредиентов
Общество
Картофельный рулет с селедкой — холодная закуска на Новый год из простых ингредиентов
рулеты
рецепты
закуски
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские и канадские военные планируют следить за полетом Санта-Клауса
Дом пострадал при атаке ВСУ на Рыльск
На сколько вырастет ваша пенсия в 2026 году: считаем по новой формуле
Турецкие спасатели обнаружили место падения самолета с ливийским генералом
Захарова иронично отреагировала на регистрацию Собчак в Max
Рыбак провалился под лед на озере в Нижнем Новгороде
Частный самолет с начальником Генштаба армии Ливии разбился под Анкарой
Атаки ВСУ на Белгородскую область привели к жертвам и разрушениям
Мясников раскрыл способ отказаться от котлет перед сном
Льготы для многодетных в 2026 году: какие положены, как оформить
В США женщина травила наркотиками любовников и обкрадывала их
Москвичам рассказали об ограничениях на дорогах 24 декабря
«Необходимая»: Захарова представила клип к своей песне «Мой ангел»
Трамп пригрозил тем, кто c ним не согласен
Патовое положение ВСУ не помешало Сырскому получить госнаграду
Минпросвещения готовит новое испытание для российских абитуриентов
В США обнародовали 16-летнее пророчество Путина об Украине
Россиянам назвали минимальный бюджет для отдыха в Таиланде на две недели
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит самая морозная ночь
Ученые обнаружили связь между толщиной коры мозга и чистотой воздуха
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.