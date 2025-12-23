Лучше, чем бутерброды с красной икрой: шпинатный рулет — эстетичная закуска на Новый год

Приготовьте эстетичную и вкусную закуску на Новый год — шпинатный рулет с творожным сыром и красной рыбой. Попробовав один раз, вы поймете, что это лучше, чем бутерброды с красной икрой.

Вкус получается изысканным: нежный, слегка влажный шпинатный корж, сливочная начинка и солоноватая, ароматная рыба создают идеальную гармонию. Это блюдо выглядит празднично и очень аппетитно.

Рецепт: для коржа смешайте 200 г шпината (размороженного и отжатого или свежего бланшированного), 3 яйца, 100 г муки, 100 мл молока, соль и перец до однородной массы. Тесто вылейте на противень, застеленный пергаментом, разровняйте и выпекайте при 200 °C 10–12 минут до готовности. Готовый горячий корж накройте полотенцем. Для начинки смешайте 200 г творожного сыра с рубленым укропом и соком лимона по вкусу. Равномерно распределите сырную начинку по коржу, оставив свободными края. Сверху выложите 150 г слабосоленой красной рыбы (семга, форель), нарезанной тонкими ломтиками. С помощью пергамента плотно сверните корж в рулет. Заверните рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник на 2–3 часа для уплотнения. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки.

