Такие «лодочки» всегда выделяются на новогоднем столе — до неприличия простая закуска: готовлю с печенью трески

Обычная банка печени трески таит в себе потенциал для кулинарного преображения. В союзе с нежным плавленым сыром и яичными желтками она превращается в изысканный, бархатистый паштет с глубоким морским вкусом. Чесночная нотка добавляет пикантности, а белковые «лодочки» становятся идеальным съедобным сосудом для этой нежной начинки. Закуска, которая выглядит нарядно, готовится мгновенно и гарантированно исчезает с тарелки первой.

Яйца (8 шт.) отвариваю вкрутую (10 минут с момента закипания). Остужаю в холодной воде, очищаю. Разрезаю каждое яйцо пополам вдоль.

Аккуратно вынимаю желтки из белковых половинок и складываю их в отдельную миску. Белковые «лодочки» пока откладываю.

К желткам добавляю плавленый сыр — 100 г, можно в брикетах («Дружба»). Разминаю вилкой или пропускаю через пресс для яиц. С печени трески (100 г, консервированной в собственном соку) сливаю излишки масла и также разминаю вилкой.

Соединяю желтки с сыром, печенью трески. Добавляю чеснок (1 зубчик), пропущенный через пресс, соль и черный перец по вкусу. Заправляю майонезом (2-3 ст. л.) и тщательно перемешиваю до получения однородной пластичной пастообразной массы.

С помощью чайной ложки или кондитерского мешка аккуратно наполняю получившимся паштетом белковые половинки, формируя небольшую горку.

Выкладываю готовые фаршированные яйца на блюдо. По желанию украшаю мелко порубленной зеленью, зерном граната или каперсом. Убираю в холодильник на 30–60 минут для охлаждения и настаивания перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.

