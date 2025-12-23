Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 17:30

«Грабить некого»: названа причина разобщения стран Европы в 2026 году

Китаист Виногродский: разобщение стран Европы в 2026 году продолжится

Фото: europarl.europa.eu
В 2026 году продолжится разобщение Европы, спрогнозировал в разговоре с NEWS.ru специалист по предназначенной для гаданий «Книге перемен» Бронислав Виногродский. По его мнению, этот процесс — последствия многолетней колониальной политики стран Запада. Он отметил, что они ответственны за разрушение «цивилизационных единиц».

Мне кажется, будет дальнейшее дробление. Европа пыталась ехать вперед на гуманистических ценностях, но все время не учитывала тот факт, что она 500 лет грабила Африку, Азию. Америка же тоже является продуктом колониальной политики Европы. Западные страны ответственны за разрушение цивилизационных единиц. За это невозможно не платить, — считает Виногродский.

По его мнению, европейские страны сегодня принимают всех мигрантов и беженцев в качестве искупления своей вины за прошлое, когда «они тащили со всего мира все хорошее и учили всех, как жить». Виногродский добавил, что Европа раньше колонизировала земли, а теперь принялась за сознание.

Они якобы несут миру демократию, либеральные ценности. Если кто-то пытается говорить, что могут быть другие подходы, на него большая часть людей смотрит, как на отсталого. Но сейчас на планете кончается колониальный мир. Грабить некого больше, — сказал он.

Ранее основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин заявил, что в ближайшие семь лет в Европе произойдут очень серьезные изменения. По его прогнозам, скорее всего, в этот период распадется НАТО. Именно это, уточнил он, станет поводом для большой «перетряски» всех европейских органов управления.

