23 декабря 2025 в 14:43

Недобросовестные участники рыбоводных аукционов останутся без «улова»

В РФ хотят создать реестр недобросовестных участников рыбоводных аукционов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рыбопромышленники выступили с инициативой создать в России реестр недобросовестных участников аукционов на право пользования рыбоводными участками и ограничить им доступ к дальнейшим торгам, пишет «Коммерсант». Поводом стали случаи, когда победители конкурсов уклоняются от подписания договоров, намеренно срывая торги. При этом представители рынка выражают сомнения, что такая мера позволит решить ключевые проблемы рыбной отрасли.

Исполняющий обязанности председателя Крымской ассоциации аквакультуры Алексей Чиркин рассказал, что недобросовестные участники аукционов преследуют цель сорвать торги, искусственно разгоняя стоимость лота. По его словам, стартовая цена в 3 тыс. руб. в ходе торгов нередко возрастает до 3 млн руб.

Эксперт отметил, что при таком сценарии участие в аукционах становится недоступным для обычных предпринимателей. В дальнейшем, по словам Чиркина, недобросовестные игроки предлагают им уступить место за вознаграждение. При этом риски для самих нарушителей минимальны: в случае отказа от заключения договора они теряют лишь задаток.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что Россия и Норвегия возобновили совместное сотрудничество в области рыболовства, несмотря на препятствия со стороны Евросоюза. По его словам, уже на следующий год рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономической зоне, и в норвежской.

