Россия и Норвегия возобновили совместное сотрудничество в области рыболовства, несмотря на препятствия со стороны Евросоюза, сообщил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. Москва смогла отстоять свои интересы, не идя на поводу у ЕС, отметил он.

На следующий год наши рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономической зоне, и в норвежской, но и договорились о других условиях нашей совместной работы, — подчеркнул Шестаков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС мечтает о разрыве связей между Москвой и Белградом. Она пояснила, что страны сообщества пытаются заставить Сербию присоединиться к санкциям против РФ. Дипломат подчеркнула, что действия Евросоюза могут нанести большой вред Сербии.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Запад несет всю ответственность за крах Югославии. Он рассказал, что в разгар кризиса на Балканах западные правительства делали все, что им хотелось, игнорируя Устав ООН и другие международные нормы. Также глава государства добавил, что при развале Югославии удалось «разодрать» один народ.