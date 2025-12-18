Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 21:12

Евросоюз не смог помешать сотрудничеству России и Норвегии в рыболовстве

Россия и Норвегия возобновили сотрудничество в рыболовной сфере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия и Норвегия возобновили совместное сотрудничество в области рыболовства, несмотря на препятствия со стороны Евросоюза, сообщил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. Москва смогла отстоять свои интересы, не идя на поводу у ЕС, отметил он.

На следующий год наши рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономической зоне, и в норвежской, но и договорились о других условиях нашей совместной работы, — подчеркнул Шестаков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС мечтает о разрыве связей между Москвой и Белградом. Она пояснила, что страны сообщества пытаются заставить Сербию присоединиться к санкциям против РФ. Дипломат подчеркнула, что действия Евросоюза могут нанести большой вред Сербии.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Запад несет всю ответственность за крах Югославии. Он рассказал, что в разгар кризиса на Балканах западные правительства делали все, что им хотелось, игнорируя Устав ООН и другие международные нормы. Также глава государства добавил, что при развале Югославии удалось «разодрать» один народ.

Евросоюз
Норвегия
Россия
сотрудничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава СВР раскрыл планы Запада в отношении Сербии
В ЕЦБ отказались «печатать деньги» для кредитования Украины
В ОДКБ заявили, что мир становится принципиально опаснее
ВСУ атаковали Дом культуры во время раздачи гумпомощи и ранили человека
Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Ведущими «Итогов года с Владимиром Путиным» будут Зарубин и Березовская
«Днем и ночью»: Песков указал на особое качество Путина
Мерц предложил разморозить российские миллиарды в ФРГ для Киева
Стало известно о возможной гибели автогонщика Грега Биффла
Российские войска вклинились в оборону ВСУ в Гуляйполе
Евросоюз не смог помешать сотрудничеству России и Норвегии в рыболовстве
Пушков осудил Нобелевский комитет за поддержку революции в Венесуэле
На Украине подсчитали, за сколько минут «Орешник» долетит до Киева
«Фронт трещит по швам»: ситуация на фронтах СВО вечером 18 декабря
Принимавшая роды у блогера в надувном бассейне повитуха отправилась в СИЗО
Лукашенко раскрыл второго важного партнера Белоруссии после России
Литва пригрозила Белоруссии конфискацией грузовиков
Как быстро избавиться от похмелья: 10 проверенных фармацевтических средств
Противники Армянской церкви попытались штурмовать собор
В Кремле пообещали большие неприятности тем, кто покусится на активы России
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.