«Разодрали один народ»: Путин назвал виновного в крахе Югославии

Запад несет всю ответственность за крах Югославии, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны, трансляцию ведет пресс-служба Кремля. По словам российского лидера, в разгар кризиса на Балканах западные правительства делали все, что им хотелось, игнорируя Устав ООН и другие международные нормы.

Растерзали в конце концов Югославию и сербов растерзали. <…> Разодрали один народ, и все. <…> Все эти правила и Устав ООН начали игнорировать. События в Югославии <…> — где же там Устав ООН, применение силы? <…> Да нет ничего, [на Западе] просто делали то, что считали нужным. Удалось переломить, заставить проголосовать — хорошо, не удалось — плевать хотели, — сказал президент.

Путин также заявлял, что после распада СССР западные страны выстраивали в отношении России политику с позиции силы. При этом тогда, напомнил президент, у РФ были ожидания быстрого вхождения в так называемую цивилизованную западную семью на равноправных условиях, которые не оправдались.