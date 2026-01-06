Стало известно, о чем Нетаньяху попросил Путина Нетаньяху через Путина передал Ирану послание об отсутствии планов на атаку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через президента России Владимира Путина передал Ирану сообщение о том, что Тель-Авив не намерен атаковать эту страну, передает израильская государственная телерадиокомпания Kan. Израильский премьер опасается, что Иран может нанести превентивный удар, пытаясь опередить возможные действия со стороны Израиля.

Согласно информации, данное обращение Нетаньяху прозвучало во время его недавних телефонных переговоров с Путиным. О последней телефонной беседе двух лидеров Кремль сообщал 15 ноября.

Тем временем Израиль выступил против сделки с передачей американских истребителей F-35 Турции. Замминистра иностранных дел страны Шарен Хаскель заявил, что Тель-Авив выразил глубокую обеспокоенность после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что «очень серьезно рассматривает» возобновление поставок.

Ранее армия обороны Израиля нанесла удары по тренировочному лагерю сил специального назначения «Радван» шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана. Также были поражены склады с оружием.