Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 16:39

Израиль атаковал объект «Хезболлы» на юге Ливана

ЦАХАЛ уничтожил тренировочный лагерь спецназа «Хезболлы»

Фото: Nidal Eshtayeh/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Армия обороны Израиля нанесла удары по тренировочному лагерю сил специального назначения «Радван» шиитской организации «Хезболлах» на юге Ливана, сообщила ЦАХАЛ в Telegram-канале. Отмечается, что также были поражены склады с оружием.

ЦАХАЛ атаковал тренировочный лагерь, используемый силами «Радван» для проведения учений и обучения террористов. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по военным сооружениям, которые использовались «Хезболлах» для хранения оружия, — говорится в заявлении.

Ранее израильская армия нанесла новую серию ударов по южным районам Ливана. В частности, ударам подвергся тренировочный лагерь, по данным израильской стороны, использовавшийся для подготовки боевиков. По версии армии обороны, размещение этих объектов в приграничных районах и проведение там тренировок «являются нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что ЦАХАЛ уничтожила пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа. По его словам, еврейское государство сделало это в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны боевой ячейки.

Израиль
Хезболла
ЦАХАЛ
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили об опасности одного вида гриппа
Гайдулян, Донбасс, российское гражданство: как живет Валентина Рубцова
Раскрыта ситуация с реальными сроками в России
Главного банкира ЕС уличили в несостыковках с доходами
Юрист дал совет Нагиеву после его слов на премьере «Елок-12»
«Кокаиновый нос»: Медведев предсказал участь Зеленского
Назван преемник Буданова в ГУР Украины
Финансист рассказала, как может повести себя курс доллара в 2026 году
В ООН не стали закрывать глаза на удар по Херсонской области
Украинцы изменили свое отношение к территориальным уступкам
В одной стране ЕС назвали визит Зеленского позором
Появились подробности страшной гибели подростков на пожаре в Серове
Электрик застрял в лесу на Новый год и уже готовился прощаться с женой
Стихийный мемориал появился у разрушенного БПЛА кафе в Хорлах
Израиль атаковал объект «Хезболлы» на юге Ливана
Раскрыто, к чему приведет назначение Буданова главой офиса Зеленского
Раскрыт формат переговоров Эрдогана с Трампом по украинскому вопросу
Салат «Абсент»: накройте праздничный стол за 5 минут!
На популярном российском курорте объявили штормовое предупреждение
Гладков раскрыл, есть ли пострадавшие после новых атак ВСУ на Белгородчину
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему
Общество

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.