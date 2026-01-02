Израиль атаковал объект «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля нанесла удары по тренировочному лагерю сил специального назначения «Радван» шиитской организации «Хезболлах» на юге Ливана, сообщила ЦАХАЛ в Telegram-канале. Отмечается, что также были поражены склады с оружием.

ЦАХАЛ атаковал тренировочный лагерь, используемый силами «Радван» для проведения учений и обучения террористов. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по военным сооружениям, которые использовались «Хезболлах» для хранения оружия, — говорится в заявлении.

Ранее израильская армия нанесла новую серию ударов по южным районам Ливана. В частности, ударам подвергся тренировочный лагерь, по данным израильской стороны, использовавшийся для подготовки боевиков. По версии армии обороны, размещение этих объектов в приграничных районах и проведение там тренировок «являются нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что ЦАХАЛ уничтожила пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа. По его словам, еврейское государство сделало это в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны боевой ячейки.