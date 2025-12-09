Армия Израиля нанесла серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

ТИЭФ'25
Израильская армия нанесла новую серию ударов по южным районам Ливана, об этом передает ее пресс-служба. В частности, ударам подвергся тренировочный лагерь, по данным израильской стороны, использовавшийся для подготовки боевиков спецподразделения «Радван».

Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любых угроз, возникающих перед государством Израиль, — говорится в заявлении.

По версии армии обороны, размещение этих объектов в приграничных районах и проведение там военных тренировок «являются нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном и представляют угрозу для государства Израиль».

Армия обороны Израиля ранее указала, что атаковала тренировочный комплекс ХАМАС. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, что в Бейруте расценивают как продолжающуюся оккупацию.

По данным МВД Ливана, с начала года Израиль совершил более 4,5 тыс. нападений на территорию республики, в результате которых погибли около 250 человек и свыше 680 получили ранения. Лагерь Айн аль-Хильва, основанный в 1948 году, является крупнейшим лагерем палестинских беженцев на юге Ливана и расположен примерно в 60 километрах от израильской границы.

