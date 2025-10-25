Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 15:26

Беспилотник Израиля уничтожил члена «Хезболлы»

БПЛА Израиля уничтожил автомобиль с членом «Хезболлы» в Южном Ливане

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по автомобилю с участником шиитской организации «Хезболла» в Южном Ливане, сообщает новостной портал Lebanon 24. В результате атаки член вооруженной группировки погиб на месте, еще один человек был доставлен в больницу с ранениями.

Инцидент произошел в населенном пункте Харуф в провинции Набатия. По свидетельствам очевидцев, удар был нанесен в непосредственной близости от здания местной средней школы.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС и другие фракции заявили о передаче контроля над сектором Газа временному правительству технократов. Решение было принято во время межпалестинской встречи в Каире, также стороны намерены создать международный комитет по восстановлению анклава.

До этого Армия обороны Израиля нанесла удары по инфраструктуре шиитского движения на юге Ливана. Атака произошла на фоне обсуждаемого перемирия в секторе Газа. Как уточнили представители ЦАХАЛ, на пораженном объекте находилась инженерная техника, которая использовалась для восстановления террористической инфраструктуры «Хезболлы».

Хезболла
Израиль
беспилотники
атаки
