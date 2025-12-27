Новый год — 2026
Водитель сбил бабушку с двумя внучками и попал на видео

В Кудрово легковой автомобиль сбил бабушку с двумя пятилетними девочками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Легковой автомобиль сбил бабушку с двумя пятилетними девочками в Кудрово Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Он также опубликовал видеозапись произошедшего. На опубликованных кадрах видно, что водитель наехал на пешеходов на большой скорости.

Как уточнил канал, основной удар приняла на себя пенсионерка. В результате она получила два перелома. Одной из девочек оказали помощь на месте, вторая избежала травм. После столкновения водитель вышел из салона. При этом очевидцы утверждают, что от мужчины, на вид которому было около 35 лет, пахло алкоголем.

Ранее в Красноярском крае на 1025-м километре трассы «Сибирь» произошло столкновение автомобиля ВАЗ с молоковозом марки Volvo. В результате погибли три пассажира легковушки. За рулем ВАЗ находилась 26-летняя женщина. Она выехала на встречную полосу движения, где допустила столкновение с Volvo.

До этого на трассе под Санкт-Петербургом молодого человека сбили два раза подряд. Авария произошла на 11-м километре автодороги Песочное — Киссолово: 18-летний юноша шел прямо посреди полосы.

Водитель сбил бабушку с двумя внучками и попал на видео
