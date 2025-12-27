Водитель сбил бабушку с двумя внучками и попал на видео В Кудрово легковой автомобиль сбил бабушку с двумя пятилетними девочками

Легковой автомобиль сбил бабушку с двумя пятилетними девочками в Кудрово Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Он также опубликовал видеозапись произошедшего. На опубликованных кадрах видно, что водитель наехал на пешеходов на большой скорости.

Как уточнил канал, основной удар приняла на себя пенсионерка. В результате она получила два перелома. Одной из девочек оказали помощь на месте, вторая избежала травм. После столкновения водитель вышел из салона. При этом очевидцы утверждают, что от мужчины, на вид которому было около 35 лет, пахло алкоголем.

