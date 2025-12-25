На Новый год в качестве символа благополучия буду готовить горбушу: обалденное горячее

На Новый год, который пройдет под знаком Огненной Лошади, буду готовить горбушу — символ финансового благополучия по восточному календарю. С этим рецептом получится обалденное горячее из доступной красной рыбы.

Вкус блюда получается невероятно насыщенным: сочное, чуть упругое филе горбуши с тонким ароматом идеально сочетается с пикантной, ароматной и плотной сырно-грибной шапочкой.

Вам понадобится: 1 тушка горбуши (около 1 кг), 300 г шампиньонов, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, 1 ст. л. крахмала, соль, перец, растительное масло. Сначала разделайте рыбу: очистите от чешуи, сделайте надрез вдоль спинки и аккуратно отделите филе от хребта, удаляя все кости. Нарежьте филе порционными прямоугольниками, выложите на противень с пергаментом, посолите и поперчите. Для начинки мелко нарежьте и обжарьте шампиньоны до золотистого цвета, остудите. Смешайте грибы с тертым сыром, сырым яйцом и крахмалом — эта смесь отлично держит форму. На каждый кусок рыбы выложите плотную шапочку из грибной массы. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до румяной сырной корочки.

