В Индонезии нашли уникальный наскальный рисунок

Исследователи нашли самый древний наскальный рисунок в Лянг-Метандуно на индонезийском острове Муна, его примерный возраст — от 60,9 тыс до 67,8 тыс. лет, сообщили профессор Университета Гриффита (Австралия) Максим Обер журналу Nature. Антропологи обнаружили два силуэта рук, обведенных охрой.

Похоже, что остров Сулавеси и его соседи были одними из самых первых и богатых очагов художественной культуры древних людей, которая появилась на территории Зондских островов как минимум 67,8 тыс. лет назад. Это открытие подчеркивает важность дальнейшего археологического изучения других индонезийских островов, расположенных между Сулавеси и Новой Гвинеей, — отметил профессор.

Ранее эстонские ученые обнаружили в Таллине деревянную дверь возрастом около 650 лет. Отмечается, что находка стала старейшей в стране дверью, а также одной из старейших в Северной Европе.

До этого у берегов Дании, недалеко от Копенгагена, исследователи Музея викингов в Роскилле обнаружили и подняли крупнейший из известных средневековых винтовых кораблей. По данным источника, судно затонуло около 600 лет назад.