Загадочные человеческие останки нашли на дне отдаленной пещеры

Испанские правоохранительные органы начали расследование после обнаружения человеческих скелетных останков в пещере на острове Пальма Канарского архипелага, сообщает La Razon. Полиция устанавливает происхождение находки и личность погибшего.

Человеческие останки обнаружили в труднодоступной пещере в удаленном районе острова. На скелет наткнулись во время занятий спортом. Рядом находились личные вещи.

В рамках расследования полиция анализирует сведения о людях, пропавших на острове Пальма в последние годы. Следствие ожидает результаты судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Пассау случайно обнаружили останки женщины, которая пропала в августе 2025 года. Кости нашел прохожий, который прогуливался по набережной. После этого он немедленно обратился в полицию. На следующий день останки были изъяты для проведения судебно-медицинской экспертизы. Эксперты определили, что останки принадлежат жительнице данного города. По предварительным данным расследования, отсутствуют улики, указывающие на насильственный характер смерти.