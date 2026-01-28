Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 16:21

Мертвого ребенка обнаружили в детском бассейне отеля

The Sun: девочка не выжила после купания в бассейне отеля на Канарских островах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Девочка из Великобритании погибла во время купания в детском бассейне на Канарских островах в августе 2025 года, сообщило издание The Sun. По информации источника, 11-летний ребенок, не умевший плавать, поскользнулся и вдохнул воду на глубине 60 сантиметров.

В публикации говорится, что инцидент произошел в отеле Club Jandia Princess, где девочка отдыхала с родителями. Ее обнаружили без сознания через 10 минут после начала купания. Несмотря на оперативно начатую реанимацию и госпитализацию, на следующий день она скончалась от тяжелой гипоксии мозга. Судья заключил, что смерть ребенка носила ненасильственный характер. Дело было закрыто.

Ранее сообщалось, что в отеле в городе Убуд на острове Бали обнаружили мертвого россиянина. По предварительной информации, причиной смерти могла стать остановка сердца. Как отметил источник, правоохранители заметили, что в одном из номеров с вечера был включен свет и утром там нашли тело мужчины, который лежал лицом вниз. Известно, что гражданин РФ проживал в этой гостинице с июня 2025 года.

смерти
бассейны
дети
Канарские острова
отели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реакция премьера Чехии на слова Лаврова о «здоровых силах» озадачила МИД РФ
Жители деревни почувствовали себя плохо после ремонта водопровода
Психотерапевт ответил, почему люди после 50 лет теряют интерес к жизни
В Китае нашли препарат для борьбы с вирусом Нипах
Медведева показала свадебное платье с корсетом и фатой
«Можно, а зачем?» Россиян пересаживают на электромобили, плюсы и минусы
Ремейк «Паутины»: ВСУ готовили еще одну атаку дронами с грузовиков? Детали
В ФСБ сообщили о задержании фигурантов дела о коррупции в РЖД
СК возбудил дело после избиения дочки участника СВО в школе
Начальник ГРУ примет участие в переговорах Путина с президентом Сирии
Токаев поручил усилить контроль за банками
Скорбящая Долина, шокированный Бондарчук: как прошло прощание с Олейниковым
В Кремле ответили на вопрос о «переходном» статусе президента Сирии
Богомолов обозначил главную проблему театральных вузов
Мертвого ребенка обнаружили в детском бассейне отеля
«Ставка на оружие»: Минск раскрыл меры сдерживания в ответ на угрозы Запада
Наряд Николь Кидман с перьями на Неделе моды назвали уродливым
Россиянам дадут больше денег на погребение
Названы первые симптомы вируса Нипах
Резяпов заступился за затравленную из-за смерти отца на СВО школьницу
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.