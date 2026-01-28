Мертвого ребенка обнаружили в детском бассейне отеля The Sun: девочка не выжила после купания в бассейне отеля на Канарских островах

Девочка из Великобритании погибла во время купания в детском бассейне на Канарских островах в августе 2025 года, сообщило издание The Sun. По информации источника, 11-летний ребенок, не умевший плавать, поскользнулся и вдохнул воду на глубине 60 сантиметров.

В публикации говорится, что инцидент произошел в отеле Club Jandia Princess, где девочка отдыхала с родителями. Ее обнаружили без сознания через 10 минут после начала купания. Несмотря на оперативно начатую реанимацию и госпитализацию, на следующий день она скончалась от тяжелой гипоксии мозга. Судья заключил, что смерть ребенка носила ненасильственный характер. Дело было закрыто.

Ранее сообщалось, что в отеле в городе Убуд на острове Бали обнаружили мертвого россиянина. По предварительной информации, причиной смерти могла стать остановка сердца. Как отметил источник, правоохранители заметили, что в одном из номеров с вечера был включен свет и утром там нашли тело мужчины, который лежал лицом вниз. Известно, что гражданин РФ проживал в этой гостинице с июня 2025 года.