Россиянина нашли мертвым в отеле на популярном курорте Bali Post: россиянина нашли мертвым в отеле на Бали

Россиянина нашли мертвым в отеле в городе Убуд на острове Бали, сообщила газета Bali Post со ссылкой на местную полицию. По предварительной информации врачей, причиной смерти могла стать остановка сердца.

Как отметило издание, правоохранители заметили, что в одном из номеров отеля с вечера был включен свет, а утром обнаружили там тело мужчины, который лежал лицом вниз. Очевидцы при этом заявили, что слышали крики о помощи. Известно, что россиянин проживал в этой гостинице с июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что гражданин России был госпитализирован в критическом состоянии после происшествия со снегоуборочной машиной в Японии. Инцидент произошел на территории компании по экспорту автомобилей в городе Имидзу префектуры Тояма.

В начале января стало известно, что на острове Флорес на Бали в канун Нового года россиянин ехал на байке и не справился с управлением, в результате чего врезался в дерево. Пострадавшего срочно доставили в больницу с кровоизлиянием в мозг, переломами лицевых костей, двусторонним гемотораксом и параличом позвоночника.