27 января 2026 в 16:48

Россиянин попал под снегоуборщик в Японии

Гражданин России был госпитализирован в критическом состоянии после происшествия со снегоуборочной машиной в Японии, сообщает местный телеканал TBS. Инцидент произошел на территории компании по экспорту автомобилей в городе Имидзу префектуры Тояма.

По предварительным данным, 39-летний россиянин попал под снегоочистительную технику во время работ по расчистке территории предприятия, где он трудоустроен. Пострадавший был доставлен в больницу без сознания. Местная полиция в настоящее время проводит проверку и устанавливают все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что гибель бывшего главы Уралкалия Владислава Баумгертнера на Кипре рассматривается как несчастный случай. Знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев уточнил, что эта версия сейчас является основной в работе следствия.

Баумгертнер пропал 7 января. Его видели выходящим из дома в Лимасоле в черных шортах и футболке, а последний сигнал телефона был зафиксирован в районе Писсури. Он жил один в квартире, располагающейся над офисом его фирмы. После пропажи бизнесмена искали с привлечением дронов и волонтеров.

