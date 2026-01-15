Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 16:13

Названа главная версия смерти экс-главы «Уралкалия» на Кипре

Смерть экс-главы «Уралкалия» на Кипре рассматривают как несчастный случай

Фото: Archives Russian/Russian Look/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Гибель бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера на Кипре рассматривается как несчастный случай, сообщил РИА Новости знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев. Он уточнил, что эта версия сейчас является основной в работе следствия.

Основная версия — несчастный случай, — отметил Дозорцев.

Баумгертнер пропал 7 января. Его видели выходящим из дома в Лимасоле в черных шортах и футболке, а последний сигнал телефона был зафиксирован в районе Писсури. Он жил один в квартире, располагающейся над офисом его фирмы. После пропажи бизнесмена искали с привлечением дронов и волонтеров.

Ранее сообщалось, что ДНК-экспертиза подтвердила гибель бывшего главы «Уралкалия». Тело обнаружили 14 января на труднодоступном участке побережья между деревнями Писсури и Авдиму. Вскрытие провели в морге британских баз. С учетом состояния тела полиция решила пригласить независимого эксперта из-за рубежа, который также установит, есть ли на трупе следы насилия или травм. Полиция Лимасола подчеркнула, что «рассматриваются все версии» — от несчастного случая до преступления.

смерти
Кипр
бизнесмены
несчастные случаи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что можно быстро приготовить в аэрогриле: неожиданная начинка для грибов
Врача из Новокузнецка отправили под домашний арест после гибели младенцев
Работавший с Соловьевым блогер рассказал о поездке с незнакомцами в 16 лет
АИРИС рассказали, сколько человек посетили казино в праздники
Юрист рассказала, когда ждать роста ключевых социальных пособий и выплат
Диетолог ответила, какой вид молока лучше усваивается организмом
Суд в США не встал на сторону России в споре с акционерами ЮКОСа
Первые в 2026 году детеныши пятнистых тюленей появились на свет в Приморье
Парк РЖД пополнили почти 400 новых локомотивов
Кто ответит за Чебурашку и Буратино? Скандал в Госдуме, запретят ли фильмы
В Германии рискнули назвать Россию европейской страной
Шурин Лужкова Батурин вышел на свободу: за что он сидел, как живет, сестра
Москвичам посоветовали 16 января пользоваться метро из-за плохой погоды
Военэксперт оценил вероятность наступления ВС РФ на западную Украину
Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
«Выкашляла ребенка»: что творилось в «роддоме смерти» в Новокузнецке
Стало известно, кто удержал Трампа от удара по Ирану
Очень быстрая сочная грудка в микроволновке: вау-эффект за 12 минут
Захарова отреагировала на решение Финляндии по противопехотным минам
Стало известно о масштабах гуманитарной помощи ОАЭ, направленной в Африку
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.