Названа главная версия смерти экс-главы «Уралкалия» на Кипре

Гибель бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера на Кипре рассматривается как несчастный случай, сообщил РИА Новости знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев. Он уточнил, что эта версия сейчас является основной в работе следствия.

Основная версия — несчастный случай, — отметил Дозорцев.

Баумгертнер пропал 7 января. Его видели выходящим из дома в Лимасоле в черных шортах и футболке, а последний сигнал телефона был зафиксирован в районе Писсури. Он жил один в квартире, располагающейся над офисом его фирмы. После пропажи бизнесмена искали с привлечением дронов и волонтеров.

Ранее сообщалось, что ДНК-экспертиза подтвердила гибель бывшего главы «Уралкалия». Тело обнаружили 14 января на труднодоступном участке побережья между деревнями Писсури и Авдиму. Вскрытие провели в морге британских баз. С учетом состояния тела полиция решила пригласить независимого эксперта из-за рубежа, который также установит, есть ли на трупе следы насилия или травм. Полиция Лимасола подчеркнула, что «рассматриваются все версии» — от несчастного случая до преступления.