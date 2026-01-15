Атака США на Венесуэлу
Раскрыты результаты ДНК по делу о гибели экс-главы «Уралкалия» на Кипре

ДНК-экспертиза подтвердила гибель экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера на Кипре

Владислав Баумгертнер Владислав Баумгертнер Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
ДНК-экспертиза подтвердила гибель бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, сообщил Telegram-канал Baza. Тело обнаружили 14 января на труднодоступном участке побережья между деревнями Писсури и Авдиму.

По данным полиции, найденный мужчина оказался именно 56-летним Баумгертнером, который пропал 7 января. Его видели выходящим из дома в Лимасоле в черных шортах и футболке, а последний сигнал телефона был зафиксирован в районе Писсури.

Вскрытие провели в морге британских баз. С учетом состояния тела полиция решила пригласить независимого эксперта из-за рубежа. Судмедэксперты проверяют, есть ли на трупе следы насилия или травм. Полиция Лимасола подчеркнула, что «рассматриваются все версии» — от несчастного случая до преступления.

Ранее стало стало известно, что у Баумгертнера есть румынское гражданство. В Писсури он жил один, там у него есть квартира, располагающаяся над офисом его фирмы. После пропажи бизнесмена искали с привлечением дронов и волонтеров.

