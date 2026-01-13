Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 11:51

Документы раскрыли тайну пропавшего экс-главы «Уралкалия»

У пропавшего экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера нашли румынский паспорт

Бывший генеральный директор ОАО «Уралкалий» Владислав Баумгертнер Бывший генеральный директор ОАО «Уралкалий» Владислав Баумгертнер Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
У бывшего руководителя «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, ранее пропавшего на Кипре, обнаружено румынское гражданство, следует из официальных документов, изученных РИА Новости. В них указано, что родившийся в 1972 году Баумгертнер имеет статус гражданина Румынии.

В полиции Лимасола в понедельник проинформировали о возобновлении поисковых мероприятий по делу Баумгертнера. Там также подтвердили, что местонахождение бизнесмена остается неизвестным с 7 января.

Ранее власти Кипра официально объявили в розыск российского бизнесмена Баумгертнера, пропавшего несколько дней назад. Управление уголовного розыска провинции Лимасол опубликовало в социальных сетях ориентировку с приметами и фотографиями бывшего топ-менеджера.

Кроме того, россиянка, проживающая в Лимасоле, подтвердила, что пропавшего на Кипре экс-руководителя «Уралкалия» разыскивают с использованием дронов и волонтеров. Она сообщила, что изначально поиски были сосредоточены в районе Писсури, где у бизнесмена расположена квартира над офисом его компании.

