«Сметанная лакомка» с картошкой и куриной грудкой: горячее, которое станет вашим коронным блюдом

«Сметанная лакомка» с картошкой и куриной грудкой — идеальный вариант ужина в одном противне. Попробуйте приготовить раз, и это горячее станет вашим коронным блюдом!

В процессе запекания все компоненты обмениваются соками: картофель пропитывается ароматом курицы и грибов, становясь невероятно нежным и насыщенным внутри, с хрустящими краями. Грудка, укрытая под слоем майонеза и сыра, остается сочной и буквально тает во рту.

Для приготовления понадобятся: 3–4 средние картофелины, 1 крупная куриная грудка, 200!-300 г свежих шампиньонов, 2 луковицы, 150 г твердого сыра, 4 ст. л. майонеза, соль, перец, приправы для курицы или картофеля, растительное масло для смазывания. Разогрейте духовку до 200 градусов. Картофель нарежьте небольшими кубиками, лук — кольцами, грибы оставьте целиком или разрежьте пополам. Куриную грудку слегка отбейте, посолите, поперчите. На смазанный маслом противень выложите картофель, куриное филе, затем грибы, лук и специи. Перемешайте ингредиенты, щедро смажьте все майонезом. Запекайте в разогретой духовке 30–35 минут. Затем достаньте противень, посыпьте блюдо тертым сыром и верните в духовку еще на 10–15 минут.

