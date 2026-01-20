Атака США на Венесуэлу
Жаркое по-грузински: ароматное мясо с запеченной до корочки картошкой — подробный рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жаркое по-грузински: ароматное блюдо, с обжаренным до румяности мясом, запеченной до корочки картошкой и соусом из овощей и специй. Вкус получается богатым, многогранным и согревающим.

Подробный рецепт: для приготовления понадобится 500–600 г свинины (лопатка, шея), 5–6 средних картофелин, 2 болгарских перца (лучше разных цветов), 2 головки репчатого лука, 3–4 зубчика чеснока, 1–2 ст. л. острой аджики, 1 ст. л. смеси хмели-сунели, растительное масло, соль, черный перец по вкусу.

Картофель очистите, нарежьте крупными кубиками, сбрызните маслом, посолите, поперчите и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 25–30 минут до румяности и мягкости. Свинину нарежьте крупными кубиками и обжарьте на сильном огне до румяной корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук и обжаривайте до мягкости. Добавьте нарезанный крупно болгарский перец, продавленный чеснок и хмели-сунели, перемешайте. Картошку добавьте к мясу. Смешайте 100–150 мл воды с аджикой, залейте жаркое, посолите. Перемешайте и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 20–25 минут, чтобы соус слегка загустел, а вкусы объединились.

Ранее стало известно, как запечь куриную грудку под яблочным одеялом.

