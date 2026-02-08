Зимняя Олимпиада — 2026
Ужин на скорую руку с картошкой и сосисками: жаркое по-охотничьи — жарим все в одной сковороде

Жаркое по-охотничьи — один из вариантов ароматного и сытного ужина на скорую руку с картошкой и сосисками. Все жарится в одной сковороде, что максимально упрощает процесс готовки.

Для приготовления понадобится: 4–5 средних картофелин, 4 сосиски, 1 луковица, 1 морковь, 2–3 малосольных огурца, соль, черный перец, паприка. Картофель нарежьте крупными кубиками или брусочками. Сосиски нарежьте кружочками, лук — полукольцами, морковь — соломкой или натрите на крупной терке. Малосольные огурцы нарежьте кружочками. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте картофель до золотистой корочки со всех сторон, затем переложите его на тарелку. В ту же сковороду добавьте еще немного масла, обжарьте лук и морковь до мягкости (5–7 минут). Верните картофель в сковороду, добавьте сосиски, соль, перец, паприку. Хорошо перемешайте и жарьте все вместе еще 5–7 минут, чтобы сосиски подрумянились, а картошка дошла до готовности. За минуту до конца добавьте нарезанные малосольные огурцы, перемешайте и снимите с огня. Подавайте горячим, прямо из сковороды.

Ранее стало известно, как приготовить сытный ужин из пачки фарша и 1 кг картошки.

