Сытный ужин из пачки фарша и 1 кг картошки: уложил слоями в противень — и на 40 минут в духовку

Сытный ужин можно приготовить из пачки фарша и килограмма картошки. В этом рецепте все элементарно — уложил слоями в противень и отправил на 40 минут в духовку!

Во время запекания слой фарша, пропитавшийся соками в духовке, становится сочным и ароматным, а верхний слой картофеля покрывается золотистой сырной корочкой.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша, 1-2 луковицы, 150–200 г твердого сыра, 3-4 ст. л. майонеза, соль, черный перец. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте и смешайте с фаршем, добавьте соль, перец и специи по вкусу. Разогрейте духовку до 180–200 градусов. Смажьте глубокий противень или форму для запекания маслом. Выкладывайте слои: половина фарша, затем половина тертой картошки (ее можно слегка посолить), оставшийся фарш и оставшаяся картошка. Аккуратно разровняйте поверхность и щедро смажьте майонезом. Накройте форму фольгой и выпекайте 35 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте запеканку тертым сыром и верните в духовку до образования румяной сырной корочки. Дайте блюду немного остыть, нарежьте на порции и подавайте.

