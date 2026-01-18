Буженина по этому рецепту прекрасна в горячем и холодном виде: отменное мясо для ужина

Буженина по этому рецепту прекрасна в горячем и холодном виде: отменное мясо для ужина

Этот рецепт превращает простой кусок мяса в кулинарный шедевр. Буженина по нему прекрасна в горячем и холодном виде. При запекании свиная шея становится невероятно сочной и мягкой, а маринад образует ароматную корочку.

Для приготовления вам понадобятся: 1,5–2 кг свиной шеи (или корейки), 3–4 ст. л. острой аджики, 3–4 зубчика чеснока, 1 ст. л. паприки сладкой, 1 ч. л. молотого кориандра, 1 ч. л. черного перца, 1 ч. л. соли, 1–2 ст. л. растительного масла. Мясо промойте, обсушите бумажным полотенцем. В миске смешайте аджику, пропущенный через пресс чеснок, все сухие специи и масло до однородной пасты. Тщательно натрите этим маринадом мясо со всех сторон и уберите в холодильник мариноваться минимум на 4–6 часов, а лучше — на ночь. Разогрейте духовку до 180–200 °C. Мясо заверните в фольгу, выложите на противень или в форму, можно на решетку с поддоном для стекания жира. Запекайте около 1–1,5 часа в зависимости от размера, периодически поливая его выделившимся соком.

Дайте готовой буженине полностью остыть в фольге, тогда мясо дойдет, станет еще более нежным и лучше нарежется. Подавайте горячей с картофелем или холодной, нарезанной тонкими ломтиками.

Ранее стало известно, как приготовить простое горячее из фарша: стожки с грибами.