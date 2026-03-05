Зимняя Олимпиада — 2026
Приготовила, и сама удивилась: постные котлеты из капусты будут вкусней, если добавить 1 ингредиент

Фото: D-NEWS.ru
Постные котлеты из капусты будут вкусней, если добавить один ингредиент, который придает блюду мясной вкус. Однажды приготовила так, и сама удивилась!

Все дело в копченой паприке. С ней капустные котлеты получаются ароматными, сочными и по-настоящему аппетитными.

Для приготовления понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, 3-4 ст. л. манной крупы, 2-3 ст. л. муки, 1 ч. л. копченой паприки, соль, перец, зелень (укроп, петрушка), растительное масло для жарки.

Рецепт: капусту мелко нашинкуйте, лук и морковь натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и капусту, тушите под крышкой до мягкости (около 15-20 минут). Снимите с огня, добавьте копченую паприку, соль, перец, рубленую зелень и манку. Тщательно перемешайте и дайте постоять 10-15 минут, чтобы манка набухла. Влажными руками сформируйте котлеты, обваляйте в муке. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими с любимым соусом.

Ранее стало известно, как приготовить постные пышные луковые котлеты.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
