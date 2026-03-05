3 рецепта для Великого поста из макарон с особой ноткой — простые продукты, а вкус совсем не скучный

Макароны во время поста часто становятся настоящей палочкой-выручалочкой. Готовятся быстро, стоят недорого и отлично сочетаются с овощами, орехами и ароматными соусами. Но даже обычную пасту можно приготовить так, что она заиграет новыми вкусами. Эти три рецепта как раз из таких: простые ингредиенты, но интересная подача и насыщенный вкус.

Макароны с орехово-чесночным соусом. Для приготовления вам понадобится: макароны 300 г, грецкие орехи 80 г, чеснок 2 зубчика, оливковое масло 3 ст. ложки, зелень петрушки, соль, перец по вкусу. Макароны отварите до готовности. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде и измельчите вместе с чесноком и зеленью. Добавьте оливковое масло, немного воды от варки макарон и перемешайте до густого соуса. Смешайте пасту с соусом — получается насыщенный, ароматный вкус.

Паста с томатами, оливками и базиликом. Для приготовления вам понадобится: макароны 300 г, томаты в собственном соку 400 г, оливки 80 г, чеснок 2 зубчика, оливковое масло 2 ст. ложки, базилик, соль и перец. На сковороде прогрейте масло с чесноком, добавьте томаты и тушите около 10 минут. Затем положите нарезанные оливки и зелень. Готовые макароны перемешайте с соусом — получается простое, но очень ароматное блюдо.

Макароны с жареными грибами и луком. Для приготовления вам понадобится: макароны 300 г, шампиньоны 300 г, лук 1 крупный, растительное масло 3 ст. ложки, соевый соус 1 ст. ложка, чёрный перец. Лук обжарьте до золотистости, добавьте нарезанные грибы и готовьте до румяной корочки. В конце влейте немного соевого соуса для более глубокого вкуса. Смешайте с горячими макаронами и подавайте с зеленью.