02 марта 2026 в 17:00

В пост спасают макароны с капустой: просто, быстро, а на тарелке — настоящий пир вкуса

Фото: D-NEWS.ru
Готовлю ужин в одной сковороде: макароны с капустой по забытому рецепту получаются неожиданно вкусными. Беру белокочанную капусту, макароны и томатный соус — и создаю сытное постное блюдо прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для Великого поста или когда хочется чего-то необычного из привычных продуктов. Его необычность в том, что капуста при тушении становится сладковатой и мягкой, а томатный соус с растительным молоком «сцепляет» все в единую, гармоничную композицию. Получается обалденная вкуснятина: нежные макароны, пропитанные ароматным соусом, и мягкая, слегка карамелизованная капуста, которая добавляет блюду удивительную сочность и глубину вкуса. Чеснок и специи завершают эту симфонию, а зелень придает свежесть.

Для приготовления вам понадобится: 1/3 кочана белокочанной капусты, 1/3 упаковки макарон (спагетти или рожки), 1 луковица, 1 морковь, 2–3 ст. ложки томатного соуса, 1/2 стакана несладкого растительного молока, 1 стакан воды, 2 зубчика чеснока, растительное масло, соль, перец, сахар, свежая зелень. На сковороде обжарьте лук с морковью, добавьте нашинкованную капусту и тушите до мягкости. Влейте кипяток, выложите макароны. Смешайте томатный соус с молоком и добавьте в сковороду. Тушите до готовности макарон, в конце добавьте чеснок, специи и зелень.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

рецепты
макароны
капуста
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
