Вкуснее чем с картошкой курица может быть только с баклажанами: горячее для ужина и праздников

Вкуснее чем с картошкой курица может быть только с баклажанами! Такое горячее и на ужин, и на праздничный стол не стыдно подать. Баклажаны придают блюду легкую пикантность и бархатистую текстуру.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 2 средних баклажана, 2 помидора, 150 г твердого сыра, 2-3 зубчика чеснока, 3 ст. л. сметаны или майонеза, соль, перец, паприка, растительное масло.

Баклажаны нарежьте кружочками, посолите и оставьте на 20 минут для удаления горечи, затем промойте и обсушите. Куриное филе нарежьте кусочками, посолите, поперчите, приправьте паприкой. В форму для запекания, смазанную маслом, выложите слоями: курицу, сверху кружочки баклажанов, затем нарезанные кружочками помидоры. Сметану смешайте с измельченным чесноком и смажьте верх. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 35-40 минут до румяной корочки. Подавайте горячей, украсив зеленью.

