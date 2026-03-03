Вместо картошки и макарон готовлю к ужину баклажаны «как грибы»: гарнир, от которого текут слюнки

Вместо картошки, макарон и круп готовлю к ужину баклажаны «как грибы». От одного только вида этого гарнира текут слюнки!

Секрет — в правильном сочетании специй и обжарке: кубики баклажанов с чесноком и луком по вкусу и текстуре напоминают жареные лесные грибы, а яйцо придает им нежную, бархатистую структуру.

Для приготовления понадобится: 2 средних баклажана, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, соль, черный перец, зелень (укроп или петрушка), растительное масло для жарки.

Баклажаны вымойте, обсушите, нарежьте небольшими кубиками. Кожуру можно не счищать — она придаст текстуру. В отдельной миске взбейте яйцо с щепоткой соли. Залейте яйцом кубики баклажанов и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся яйцом. Оставьте на 10–15 минут, периодически перемешивая, чтобы яйцо полностью впиталось. Лук нарежьте мелкими кубиками. На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук до прозрачности и золотистости. Добавьте баклажаны вместе с остатками яйца и жарьте на среднем огне, помешивая, до мягкости баклажанов и румяной корочки. В самом конце добавьте мелко рубленый чеснок, соль, перец и зелень. Прогревайте еще минуту и снимите с огня. Подавайте горячими или теплыми.

