Жареные баклажаны с кабачками «Кади-ча» — корейская закуска, от которой невозможно оторваться! Идеально к мясу и не только

«Кади-ча» — блюдо-хамелеон. В горячем виде это сытная, ароматная горячая закуска, которая отлично идет к рису или мясу. В холодном — это яркий, пикантный салат, который можно подать как самостоятельное блюдо или гарнир к шашлыку. Его можно есть ложкой, вилкой или даже намазывать на хлеб — он всегда будет уместен и вкусен.

1 кг баклажанов и 500 г кабачков нарезаю крупными кубиками или брусочками. Баклажаны присыпаю солью и оставляю на 20 минут, чтобы ушла горечь, затем промываю и обсушиваю. 1 луковицу нарезаю полукольцами, 2 болгарских перца — соломкой, 3-4 помидора — дольками, острый перец (по вкусу) — тонкими колечками. В сковороде или воке разогреваю 100 мл растительного масла. Обжариваю баклажаны и кабачки партиями на сильном огне до золотистой корочки и выкладываю на тарелку. В той же сковороде обжариваю лук до прозрачности, добавляю болгарский и острый перец, жарю еще 2-3 минуты. Добавляю помидоры и готовлю, помешивая, пока они не пустят сок.

Возвращаю в сковороду обжаренные баклажаны и кабачки, добавляю 5 измельченных зубчиков чеснока, 4-5 столовых ложек соевого соуса, 1 столовую ложку молотого кориандра, половину чайной ложки черного перца и, по желанию, щепотку острой паприки или хлопьев чили. Аккуратно перемешиваю, прогреваю все вместе 2-3 минуты. Снимаю с огня, добавляю рубленую зелень (кинза или петрушка). Даю настояться под крышкой 10-15 минут. Подаю теплым или холодным.

