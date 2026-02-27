Зимняя Олимпиада — 2026
Пересоленные котлеты снова вкусные — три простых способа спасти блюдо за минуты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Даже опытные хозяйки иногда сталкиваются с пересоленными котлетами. Не спешите расстраиваться: есть проверенные методы, которые помогут быстро исправить вкус. Главное — использовать дополнительные нейтральные ингредиенты и тепловую обработку, чтобы котлеты снова стали мягкими и сочными.

Ингредиенты для коррекции вкуса:

  • Вода — 50–100 мл (для тушения)
  • Картофель — 1–2 шт. (для тушения с гарниром)
  • Сливочное масло — 10–15 г (для тушения с картофелем)
  • Несолёный молочный соус или сметана — 100 мл (для запекания)

Если котлеты уже обжарены и слишком солены, попробуйте один из трёх способов. Первый — тушение в воде: добавьте немного жидкости и накройте крышкой, соль постепенно перейдёт в воду. Второй — тушение с картофелем и кусочком масла: нарезанный картофель впитает лишнюю соль, а блюдо сразу готово с гарниром. Третий — запекание в духовке под несолёным соусом или сметаной: 20 минут, и котлеты становятся сочными, а вкус мягче. Выбор метода зависит от времени и желаемого результата.

Ранее сообщалось, что этот десерт — настоящая находка, когда хочется чего-то красивого и вкусного без лишних хлопот. Готовится он на плите и в холодильнике, а выглядит так эффектно, будто куплен в хорошей кондитерской. Нежный творожный слой и насыщенный шоколад создают идеальное сочетание.

Проверено редакцией
