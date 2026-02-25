Шоколадный рулет без духовки: нежный десерт, который получится даже у новичка

Этот десерт — настоящая находка, когда хочется чего-то красивого и вкусного без лишних хлопот. Готовится он на плите и в холодильнике, а выглядит так эффектно, будто куплен в хорошей кондитерской. Нежный творожный слой и насыщенный шоколад создают идеальное сочетание.

Ингредиенты:

Шоколадный слой

яйца — 2 шт.

какао — 20 г

сахар — 100 г

молоко — 400 г

крахмал — 20 г

желатин — 10 г

Творожный слой

творог — 180 г

сахар — 25 г

ванильный сахар — 10 г

молоко — 50 г

сливочное масло — 50 г

Приготовление

Сначала сварите шоколадную основу. Смешайте яйца, какао, сахар, крахмал и молоко, поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, пока масса не станет густой. В горячий крем добавьте подготовленный желатин и размешайте. Остудите до тёплого состояния. Для начинки взбейте творог с обычным и ванильным сахаром, добавьте молоко и мягкое сливочное масло, доведите до кремовой консистенции. Шоколадный слой распределите по плёнке, слегка охладите, сверху нанесите творожную массу и сверните рулетом. Уберите в холодильник до застывания, затем нарежьте аккуратными кусочками.

