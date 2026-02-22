Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 12:08

В России обновили ГОСТ 1994 года на растворимый кофе

С ноября в России начнет действовать новый ГОСТ на растворимый кофе

Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на растворимый кофе, передает РИА Новости со ссылкой на документ. Применяться в России он будет с 1 ноября 2026 года.

Предыдущий стандарт действовал с 1994 года и определял растворимый кофе исключительно как порошкообразный продукт. Теперь это понятие расширено и включает также гранулированный и сублимированный кофе. Новый ГОСТ допускает наличие неплотных комочков, включение продуктов растительного происхождения и другие пищевые ингредиенты. Условия растворения кофе остались прежними: напиток должен полностью растворяться за 30 секунд в горячей воде и за три минуты в холодной.

Ранее сообщалось, что Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на ввозимые в Россию бананы. Документ запрещает ввоз плодов желтого цвета. ГОСТ устанавливает минимальную длину банана не менее 14 сантиметров. В одной кисти должно находиться не менее трех плодов.

Также в России вводится новый национальный стандарт ГОСТ Р 72509-2026, который устанавливает единые правила для оценки качества отделки в новостройках. Документ вступит в силу с 1 марта.

