22 февраля 2026 в 13:29

Появились детали задержания подозреваемой в теракте на западе Украины

Подозреваемую в теракте во Львове задержали в одном из районных центров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правоохранители задержали предполагаемую исполнительницу теракта во Львове, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По словам генерала, которые приводит издание «Общественное», в настоящее время известно о 25 раненых, которые пострадали в результате взрыва. Личность задержанной не раскрывается.

Мы задержали в одном из районных центров вероятную исполнительницу, — рассказал Клименко.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий ранее сообщил в Telegram-канале, что более 20 человек получили минно-взрывные травмы, часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. По его словам, взрывы произошли во время вызова из-за ограбления магазина в период комендантского часа.

Ранее мэр города Андрей Садовой заявил, что прогремевший взрыв — это террористический акт. Громкий хлопок раздался в центре города. Садовый уточнил, что в результате происшествия пострадали 15 человек, всех оперативно доставили в больницы. По его словам, погибла девушка-полицейский.

До этого появилась информация, что в городе и области не объявляли воздушную тревогу. Позже издание «Страна» сообщило, что взрывы прозвучали после прибытия к месту вызова стражей порядка.

теракты
взрывы
Львов
Украина
