Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 04:08

На Западе Украины прогремели взрывы

Несколько взрывов раздалось во Львове на фоне тревоги в восьми областях Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Во Львове в ночь на 22 февраля прогремели взрывы, пишет украинское издание «Общественное». При этом в городе и области воздушная тревога не объявлялась.

Позже издание «Страна.ua» сообщило, что взрывы прозвучали после того, как к месту вызова прибыл патруль полиции. Предварительно, есть погибшие и раненые стражи правопорядка.

Ранее стало известно, что объекты инфраструктуры в Одессе получили повреждения, о чем рассказал глава областной администрации Олег Кипер. Этой информации предшествовало сообщение о серии взрывов, которые прозвучали в городе в ночь на 21 февраля.

Кроме того, объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись новым массированным атакам. В результате ударов в Киеве получили повреждения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, из-за чего часть жилых кварталов столицы полностью осталась без электроснабжения.

Также взрыв прогремел в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины. Власти расследовали происшедшее как теракт.

Львов
взрывы
Украина
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Захват» поселка, бездетность, скандал из-за СВО: где сейчас певица Zivert
Новые правила рассадки в самолетах начнут действовать в России
«Вступили в столкновения»: в Иране начался новый виток протестов
Зеленского предупредили о последствиях выходки против Венгрии
Названа причина задержания и допроса принца Эндрю
«Путь самоликвидации»: Мирошник назвал последствия евромайдана на Украине
Критика в Сети, Аршавин, «отношения» с Гордоном: как живет Юлия Барановская
«Обязан защищать»: лидеры Польши и Венгрии разругались из-за Украины
В Госдуме напомнили о штрафах за отсутствие домового чата в MAX
Украина разозлилась на намерение Венгрии сохранить собственную страну
На Западе Украины прогремели взрывы
Сколько стоит доехать на авто до Сочи и Абхазии в 2026 году по М-4 «Дон»
В NASA сделали разочаровывающее заявление о запуске миссии к Луне
Один школьный предмет уберут из программы средних классов в РФ
«Начался откат»: военспец сообщил об отступлении ВСУ в Сумской области
В Совфеде предположили, зачем США пытаются «обуздать» Иран
Мерц объяснил, почему он резко засобирался в Вашингтон
Опубликованы кадры с места страшного пожара в Подмосковье
SHOT сообщил о серии взрывов над Саратовской областью
В Москве назвали условие сохранения переговоров по Закавказью
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.