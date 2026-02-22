На Западе Украины прогремели взрывы Несколько взрывов раздалось во Львове на фоне тревоги в восьми областях Украины

Во Львове в ночь на 22 февраля прогремели взрывы, пишет украинское издание «Общественное». При этом в городе и области воздушная тревога не объявлялась.

Позже издание «Страна.ua» сообщило, что взрывы прозвучали после того, как к месту вызова прибыл патруль полиции. Предварительно, есть погибшие и раненые стражи правопорядка.

Ранее стало известно, что объекты инфраструктуры в Одессе получили повреждения, о чем рассказал глава областной администрации Олег Кипер. Этой информации предшествовало сообщение о серии взрывов, которые прозвучали в городе в ночь на 21 февраля.

Кроме того, объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись новым массированным атакам. В результате ударов в Киеве получили повреждения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, из-за чего часть жилых кварталов столицы полностью осталась без электроснабжения.

Также взрыв прогремел в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины. Власти расследовали происшедшее как теракт.