Власти Одессы раскрыли последствия ночных взрывов

Объекты инфраструктуры в Одессе получили повреждения, рассказал глава областной администрации Олег Кипер. Этой информации предшествовало сообщение о серии взрывов, которые прозвучали в городе в ночь на 21 февраля.

Повреждены объекты энергетической инфраструктуры, — написал в Telegram-канале Кипер.

Подробностей чиновник не привел. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали. При этом украинское издание «Страна.UA» со ссылкой на местные паблики сообщило, что в некоторых домах температура упала до четырех градусов. Жительница Одессы пожаловалась журналистам, что в ее доме пятый день нет света и тепла. Однако в других районах электричество «чудесным образом появляется» после того, как разгневанные горожане перекрывают дороги.

Ранее стало известно, что генераторы, переданные Одессе в качестве гуманитарной помощи из Германии, использовалось не для муниципальных нужд, а в коммерческих целях. Украинская прокуратура выяснила, что техника общей стоимостью 2,2 млн гривен (3,8 млн рублей) обеспечивала работу ресторана, кафе, автомойки и одного из частных домов.