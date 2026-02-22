Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 06:18

«Это теракт»: власти прокомментировали мощный взрыв во Львове

Мэр Львова Садовой назвал прогремевший в городе взрыв терактом

Полиция Украины Полиция Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прогремевший вечером в воскресенье 22 февраля во Львове взрыв был террористическим актом, заявил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовой. Громкий хлопок раздался в центре города.

Это однозначно был теракт, — написал Садовой.

Градоначальник уточнил, что в результате происшествия пострадали 15 человек, все они были оперативно доставлены в больницы для оказания медицинской помощи. В результате инцидента погибла девушка-полицейский, добавил он.

На данный момент на месте работают все оперативные службы и правоохранительные органы. Подробности происшествия и официальные версии случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что во Львове в ночь на 22 февраля прогремели два взрыва. При этом в городе и области воздушная тревога не объявлялась. Взрывы прозвучали после того, как к месту вызова прибыл патруль полиции.

До этого стало известно, что объекты инфраструктуры в Одессе получили повреждения, о чем рассказал глава областной администрации Олег Кипер. Этой информации предшествовало сообщение о серии взрывов, которые прозвучали в городе в ночь на 21 февраля.

Львов
теракты
Украина
взрывы
