Российский военный рассказал, сколько украинцев выживают в бою Военный Мага: один-два бойца ВСУ выживают при попытке наступления

При попытке наступления всего один или двое бойцов ВСУ из сотни остаются в живых, рассказал ИС «Вести» командир группы специального назначения группировки войск «Восток» с позывным Мага. По его словам, спастись удается тем, кто решился сдаться РФ. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Потери они несут колоссальные. Из 100%, скажем, наступающих один, один-два остается в живых. Это те, кто решили сдаться, те, кто выбрали жить, — уточнил Мага.

По словам военного, Украина предпринимала попытки прорвать оборону России в Запорожье. Однако в итоге это не возымело успеха: фронт не сдвинулся ни на метр, добавил Мага.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике российский военнослужащий в одиночку захватил группу из восьми украинцев. Пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Игорь Бойко пояснил, что солдат смог повлиять на психологическое состояние украинцев. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Также экипаж боевой машины пехоты под командованием младшего сержанта Романа Быкова совершил подвиг в зоне специальной военной операции. В ходе выполнения боевой задачи российские военные отразили атаки противника, несмотря на интенсивный обстрел со стороны артиллерии и массированное применение ударных беспилотников ВСУ.