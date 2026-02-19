Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 14:52

Терапевт предупредил об опасности одного популярного напитка зимой

Терапевт Каландия: пить кофе на морозе опасно для здоровья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пить кофе на морозе опасно для здоровья, предупредил врач-терапевт Шота Каландия. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что кофеин относится к стимуляторам нервной системы. По его словам, если при обычных условиях ускорение сердечного ритма не так заметно, то на морозе организм испытывает дополнительный стресс.

Кофеин относится к стимуляторам нервной системы. Он усиливает выработку адреналина, ускоряет сердечный ритм и повышает артериальное давление. В обычных условиях эти изменения, как правило, кратковременны и безопасны для здорового человека. Но на морозе организм и без того находится в состоянии стресса, — пояснил Каландия.

По словам специалиста, на холоде сосуды кожи и конечностей рефлекторно сужаются. Если в этот момент в организм попадает кофеин, его сосудосуживающий эффект дополнительно накладывается на реакцию от холода.

Кандидат медицинских наук Маргарита Королева ранее рассказала, что частое употребление энергетиков может привести к депрессии. Специалист подчеркнула, что также постоянная стимуляция головного мозга такими напитками истощает ресурсы, которые естественно поддерживают работоспособность.

