10 марта 2026 в 09:54

В России резко упал интерес к одному популярному напитку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Продажи горячего кофе на вынос упали в России в январе и феврале на 3%, сообщила газета «Коммерсант». При этом средняя стоимость напитка выросла на 8%, до 233 рублей.

Одной из причин такой ситуации называют аномальные погодные условия этой зимой. Кроме того, на продажи влияло большое количество праздничных дней, поскольку напиток чаще всего покупают в рабочие дни. Некоторые кофейни не выдержали конкуренции и закрылись. При этом эксперты указали, что в России стала популярной покупка горячего напитка в точках самообслуживания, где он продается по достаточно низким ценам.

Ранее в феврале 2025 года импорт кофе из Бразилии в Россию упал до минимального уровня за последние полгода. Поставки сократились в 1,8 раза по сравнению с январем и в 2,6 раза в годовом выражении. Общий объем экспорта составил 2,8 тыс. тонн на сумму $20,3 млн (1,6 млрд рублей), что стало самым низким показателем с сентября 2025 года.

До этого гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пехотина заявила, что употребление половины литра кофе может вызвать чувство тревоги. При этом, по ее словам, превышение нормы кофеина также провоцирует изжогу и бессонницу.

Россия
кофе
продажи
сокращения
