Лукашенко попросил придумать новое название для кофе

Кофе американо в Белоруссии необходимо переименовать, заявил президент страны Александр Лукашенко во время визита в заведение белорусской сети «Мак.бай» — отечественного аналога «Макдоналдса». По его мнению, важно придумать особое название для белорусского бренда, сообщает БелТА.

Американо надо переименовать в белорусский бренд. В скобочках пока пиши «американо», когда привыкнут, тогда и… — сказал Лукашенко.

Глава государства напомнил, что после ухода американской сети из Белоруссии он поручил сохранить прежний уровень качества. Лукашенко также поинтересовался у сотрудников, как изменились условия работы под новым брендом. Работники признались, что не заметили никакой разницы после ухода «Макдоналдса».

Ранее Лукашенко зашел в «Мак.бай» без наличных, а при попытке первого вице-премьера оплатить заказ картой через терминал произошел сбой. Глава государства остался должен ресторану и пообещал расплатиться позже. Тогда же Лукашенко признался, что за всю жизнь лишь трижды бывал в обычных советских ресторанах и остался доволен визитом.