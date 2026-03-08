Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 18:38

Лукашенко попросил придумать новое название для кофе

Лукашенко предложил переименовать кофе американо в белорусский бренд

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Кофе американо в Белоруссии необходимо переименовать, заявил президент страны Александр Лукашенко во время визита в заведение белорусской сети «Мак.бай» — отечественного аналога «Макдоналдса». По его мнению, важно придумать особое название для белорусского бренда, сообщает БелТА.

Американо надо переименовать в белорусский бренд. В скобочках пока пиши «американо», когда привыкнут, тогда и… — сказал Лукашенко.

Глава государства напомнил, что после ухода американской сети из Белоруссии он поручил сохранить прежний уровень качества. Лукашенко также поинтересовался у сотрудников, как изменились условия работы под новым брендом. Работники признались, что не заметили никакой разницы после ухода «Макдоналдса».

Ранее Лукашенко зашел в «Мак.бай» без наличных, а при попытке первого вице-премьера оплатить заказ картой через терминал произошел сбой. Глава государства остался должен ресторану и пообещал расплатиться позже. Тогда же Лукашенко признался, что за всю жизнь лишь трижды бывал в обычных советских ресторанах и остался доволен визитом.

