Петербуржец с гранатой вымогал у сотрудников магазина водку и пельмени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Петроградском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали 53-летнего неработающего местного жителя, который пришел грабить магазин с гранатой, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД РФ. Мужчина ворвался в торговую точку на улице Подковырова и потребовал выдать ему водки и упаковку пельменей.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину прямо у входа в магазин. В ходе осмотра выяснилось, что в руках у него был муляж гранаты, не представлявший реальной угрозы для жизни. Несмотря на использование муляжа, действия петербуржца квалифицированы как серьезное преступление. В отношении «шопоголика» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Теперь за попытку получить бесплатный ужин с помощью угроз мужчине может грозить реальный тюремный срок.

Ранее Пушкинский суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Вечеслава Кнырикова, напавшего с катаной на полицейского. Экспертиза установило, что в момент совершения преступления «самурай» находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский получил резаную рану кисти и лучевой артерии, а также повреждения мышц и суставов.

Санкт-Петербург
магазины
грабежи
задержания
пельмени
