22 февраля 2026 в 13:13

В МВД России выступили с грозным обращением к подросткам

В МВД России предупредили детей о наказаниях за выполнение заданий мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
МВД России предупреждает детей и подростков об ответственности, вплоть до пожизненного лишения свободы, за выполнение заданий, полученных от незнакомцев, заявила представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале. Она подчеркнула, что в подобных ситуациях следует немедленно обращаться за помощью в полицию.

Если вы оказались в подобной ситуации — не выполняйте никаких указаний незнакомцев, которые общаются с вами по телефону или в мессенджере. Это может привести к самым тяжким последствиям, вплоть до пожизненного лишения свободы, — написала Волк.

Представитель МВД обратила внимание, что правоохранители помогут выйти из-под психологического давления злоумышленников и примут меры к их задержанию. Она также напомнила о важности соблюдения закона и осознания последствий противоправных действий.

Ранее УБК МВД России сообщал, что кол-центры аферистов начали использовать сложные многоэтапные схемы с участием десятков человек, вынуждая граждан самостоятельно звонить по указанным номерам и переводить деньги. В ведомстве отметили, что, как правило, все начинается с добавления в групповой чат с названием организации, реальными фамилиями, фотографиями и деловым общением.

