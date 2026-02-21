Раскрыты подробности новой спасательной операции на Байкале На Байкале спасли женщину с ребенком из наполовину провалившегося под лед авто

Полицейские и спасатели вытащили из наполовину провалившегося под лед внедорожника на Байкале женщину с ребенком, сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, инцидент произошел в пяти километрах от береговой линии Куркутского залива вблизи бухты Улан-Хада.

Незамедлительно началась спасательная операция. Попавшие в беду люди были эвакуированы на борт судна на воздушной подушке. Машину при помощи буксировочного троса вытащили на лед, а затем транспортировали на берег, — уточнила Волк.

Представитель МВД уточнила, что женщина находилась за рулем, а ребенок подросткового возраста — на пассажирском сидении. Выбраться из авто самостоятельно им не удалось.

Ранее сообщалось, что машина с туристами из Китая, провалившаяся под лед озера Байкал, не принадлежала водителю. По информации источника в правоохранительных органах, владельцем автомобиля «УАЗ» был его друг.

Также сообщалось, что группа туристов из Китая отправилась на озеро Байкал по частной договоренности с одним из местных жителей, минуя официальные туристические компании. Во время этой самодеятельной экскурсии толщина льда на водоеме не соответствовала безопасным нормам.