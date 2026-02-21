Появились новые подробности о гибели туристов на Байкале Провалившаяся под лед Байкала машина с туристами принадлежала другу водителя

Машина с туристами из Китая, провалившаяся под лед озера Байкал, не принадлежала водителю, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, владельцем автомобиля «УАЗ» был его друг.

Машина «УАЗ» принадлежала другу погибшего водителя, — сообщил собеседник агентства.

Группа китайских туристов направлялась на экскурсию к мысу Три брата, однако по пути следования водитель автомобиля не разглядел трещину, вследствие чего машина провалилась под лед. Согласно предварительной информации, спастись удалось лишь одному человеку из группы.

Единственного выжившего туриста вскоре ждет допрос. Жертвами стали семь туристов и сам водитель. Среди погибших есть ребенок 2013 года рождения.

Также сообщалось, что группа туристов из Китая отправилась на озеро Байкал по частной договоренности с одним из местных жителей, минуя официальные туристические компании. Во время этой самодеятельной экскурсии толщина льда на водоеме не соответствовала безопасным нормам.