Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 08:18

Появились новые подробности о гибели туристов на Байкале

Провалившаяся под лед Байкала машина с туристами принадлежала другу водителя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Машина с туристами из Китая, провалившаяся под лед озера Байкал, не принадлежала водителю, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, владельцем автомобиля «УАЗ» был его друг.

Машина «УАЗ» принадлежала другу погибшего водителя, — сообщил собеседник агентства.

Группа китайских туристов направлялась на экскурсию к мысу Три брата, однако по пути следования водитель автомобиля не разглядел трещину, вследствие чего машина провалилась под лед. Согласно предварительной информации, спастись удалось лишь одному человеку из группы.

Единственного выжившего туриста вскоре ждет допрос. Жертвами стали семь туристов и сам водитель. Среди погибших есть ребенок 2013 года рождения.

Также сообщалось, что группа туристов из Китая отправилась на озеро Байкал по частной договоренности с одним из местных жителей, минуя официальные туристические компании. Во время этой самодеятельной экскурсии толщина льда на водоеме не соответствовала безопасным нормам.

Россия
Байкал
погибшие
туристы
машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА за два часа
«Север» устранил медийных украинских солдат в ожесточенных боях под Сумами
Названо количество россиян с самозапретами на кредиты
«Москвичи промокнут»: синоптик о погоде в столице на будущей неделе
В России перед 23 Февраля представили новейшие БПЛА
Появилась новая информация о погибших на Байкале туристах из Китая
Трехдневный траур объявили в Амурской области
Алаудинов сообщил о разгроме группы латиноамериканских наемников
В ФСБ забили тревогу из-за угрозы Telegram жизни российских военных
Командиры ВСУ замучили бразильского наемника под Харьковом
Вагон пригородного поезда сошел с рельсов в Подмосковье
В четырех российских аэропортах введены ограничения
Губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ на промплощадки под Самарой
«Южное копье» США поразило судно предполагаемых наркоторговцев
Грузовик провалился под лед на Байкале
Водолазы прибыли к месту трагедии с туристами на Байкале
Появились новые подробности о гибели туристов на Байкале
Небо над российским регионом закрыли из-за угрозы подлета БПЛА
Мошенники придумали новую схему обмана россиянок перед 23 Февраля
Угроза окружения, ловушка для ВСУ: новости СВО к утру 21 февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.