22 февраля 2026 в 13:59

«Продвижение есть»: Ми-28НМ выпускает более 100 ракет в день на СВО

Российский боец Штык: Ми-28НМ выпускает порядка 100 ракет за день в зоне СВО

Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Один ударный вертолет Ми-28НМ выпускает более 100 ракет в день в зоне СВО, сообщил ИС «Вести» командир вертолетного звена с позывным Штык. Уточняется, что борт применяется на запорожском направлении. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Только один борт [выпускает] 100 [ракет]. <…> Сверху [вертолет] не видно, потому что мы прижимаемся к земле. Можно сказать, что мы на одном уровне с пехотой. На низких высотах работаем — 10-20 метров высота полета на боевом курсе. Продвижение есть, замечаем это, — отметил Штык.

Отмечается, что на ночном модернизированном Ми-28НМ стоят два двигателя общей мощность 5000 лошадиных сил. Они могут поднять в воздух машину весом 10 тонн с почти 2,5 тонны вооружений.

Ранее командир группы специального назначения группировки войск «Восток» с позывным Мага рассказал, что при попытке наступления всего один или двое бойцов ВСУ остаются в живых. По его словам, спастись удается тем, кто решился сдаться РФ. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Ми-28НМ
СВО
Россия
Запорожская область
«Продвижение есть»: Ми-28НМ выпускает более 100 ракет в день на СВО
